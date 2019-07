Dois incêndios em Castelo Branco mobilizam mais de 400 operacionais e 17 meios aéreos

Dois incêndios em povoamento florestal, todos no distrito de Castelo Branco, um no município de Vila de Rei e outro na Sertã, estão atualmente ativos, mobilizando mais de 400 operacionais e 17 meios aéreos, segundo a página oficial da Proteção Civil, mas o número continua a aumentar. A aldeia de Cardiga Fundeira, na Sertã, já foi evacuada, garantiu ao Observador uma fonte dos bombeiros.

ℹ️⚠️???? No distrito de #CasteloBranco esta é a situação, baseada nas fotos que nos têm feito chegar.#IFViladeRei, #Fundada na foto ????⚠️ℹ️ pic.twitter.com/AELFTbKhk5 — VOST Portugal ???????? (@VOSTPT) July 20, 2019

O incêndio que começou às 14:47 na localidade de Rolã, freguesia de Cernanche do Bonjardim, Nesperal e Palhais, no concelho da Sertã, está a ser combatido por mais de 200 operacionais, apoiados por 55 viaturas e 8 meios aéreos. Uma outra frente, em Ermida e Figueiredo, Sertã, está a mobilizar 33 operacionais e 3 meios aéreos, tendo começado às 15:01. Há uma terceira frente na localidade de Pombas, com início às 17h17, que mobiliza 17 operacionais e 2 meios aéreos.

Já às 14:50, em Fundada, Vila de Rei, começou outro incêndio, igualmente em povoamento florestal, que congrega no combate às chamas 157 operacionais, 48 viaturas e 4 meios aéreos.

As zonas onde começaram os incêndios ficam relativamente próximas umas das outras, já que a povoação de Rolã, no município da Sertã, dista cerca de seis quilómetros em linha reta de Fundada, em Vila de Rei, concelho localizado a sul e vizinho do da Sertã.

ℹ️⚠️???? #IFViladeRei, #Fundada – O #incêndio teve início às 14:50h e tem neste momento destacados para o combate 70 ????‍???? 19 ???? e 3 ???? ????⚠️ℹ️

Mais informação em @FogosPt https://t.co/XFjwBfAqBx https://t.co/XgsU4KM0PX — VOST Portugal ???????? (@VOSTPT) July 20, 2019

Segundo o Jornal Região do Zêzere, os dois incêndios já têm uma grande dimensão. As chamas estão muito próximas de aldeias.

O distrito de Castelo Branco está sob aviso vermelho por risco de incêndio, segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas podem chegar aos 37 graus durante este sábado.

Os bombeiros de Cernache do Bonjardim estão a pedir águas, gelo e fruta.

Continuar a ler