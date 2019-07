Francês Hervé Renard demite-se de selecionador de Marrocos

O treinador francês de futebol Hervé Renard anunciou este domingo a sua demissão do cargo de selecionador de Marrocos, após a eliminação nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019).

“Termina um belo capítulo da minha vida, com uma certa emoção e tristeza, mas é uma decisão inevitável e que foi tomada bem antes da CAN2019”, escreveu na sua conta no Twitter Renard, que orientava os ‘leões do atlas’ desde 2016.

A seleção marroquina foi eliminada pelo Benim nos oitavos de final da CAN2019.

Hervé Renard, de 50 anos, já orientou várias seleções africanas, casos de Zâmbia, Angola e Costa do Marfim, contando ainda passagens por clubes como Sochaux e Lille.

