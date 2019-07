Já se conhecem as datas da próxima edição do Super Bock Super Rock

Será nos dias 16, 17 e 18 de julho que se realizará, em 2020, a 26.ª edição do Super Bock Super Rock. As datas foram avançadas pela SIC Notícias durante a madrugada deste domingo.

O que ainda não se sabe é se, para o ano, o festival se irá manter na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, para onde regressou este ano depois de, entre 2015 e 2018, se ter realizado no Parque das Nações, em Lisboa.

A edição de 2019 do Super Bock Super Rock realizou-se entre 18 e 20 de julho e teve como cabeças de cartaz artistas como Lana Del Rey — o grande nome deste ano –, Phoenix e Migos. No dia 17, houve um warm up, com curadoria Discotexas, que contou com os DJ Sets de Moullinex, Xinobi, DJ Vibe e Da Chick.

