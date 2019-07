Mais de mil bombeiros combatem as chamas. Veja o mapa interativo dos incêndios ativos no país

Dois grandes incêndios estão ativos no país — um no distrito de Viseu e outro no distrito de Castelo Branco — e estão a ser combatidos por mais de mil bombeiros. O comandante operacional da Proteção Civil Luís Belo Costa afirmou que se vive uma “tarde de extrema violência de propagação deste incêndio“. “Não está tão grave como esteve ontem, ainda assim está muito grave”, apontou.

O maior incêndio lavra há mais de 24 horas: começou às 14h50 deste sábado, na freguesia de Fundada, no concelho de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco. Este fogo já se alastrou para o distrito de Santarém e as chamas estão ativas na vila de Mação.

O outro incêndio, de menores dimensões, está a ser combatido no distrito de Viseu. Este fogo deflagrou a menos tempo: às 17h49 deste domingo, na freguesia de Beselga, no concelho de Penedono.

Incêndios ativos em Portugal, às 21h30 de 21 de julho

