Os seis anos do príncipe George em três fotos oficiais

De férias com a família ou no jardim de casa, no palácio de Kensington, que se antecipou aos festejos e este domingo não deixou de assinalar já a efeméride. É em diferentes locais que o primogénito do clã Cambridge, que está de parabéns esta segunda-feira, se deixou fotografar. George, o filho mais velho de Kate Middleton e do príncipe William, chega aos seis anos e as imagens revelam o irmão de Charlotte e Louis em dois registos e três fotos para mais tarde recordar.

A boa disposição salta à vista, bem como as divertidas falhas nos dentes, tão próprias da idade, quando George surge às gargalhadas, vestido com a camisola oficial da seleção inglesa.

O príncipe aparece ainda nunca versão um pouco mais séria, com um polo verde da popular marca de pronto-a-vestir H&M que previsivelmente deverá esgotar num abrir e piscar de olhos. À semelhança do que tem acontecido com outros momentos mais informais que retratam o quotidiano da família real, as imagens ficaram a cargo da mãe de George, conhecido que é o interesse de Kate pela fotografia.

