“Parece que afinal nada mudou”. Marques Mendes sobre o “sufoco dos incêndios”

O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes lamentou o facto de o “sufoco dos incêndios” estar novamente a acontecer. No seu espaço de comentário semanal na SIC, Marques Mendes deixou “uma palavra de solidariedade às populações, sobretudo àquelas que estão a sofrer muito” com os fogos que lavram em várias zonas do país. Mas o comentador deixou também “uma palavra de compreensão”. E explicou:

“Há muito boa gente que está indignada com o que se está a passar, com a forma com que tudo isto uma vez mais está a acontecer. Parece que tem semelhanças com há dois anos. Parece que afinal nada mudou“, apontou.

Marques Mendes deixou ainda “uma palavra necessária e justa à proteção civil no geral e aos bombeiros em particular”.

