“Se não fosse eu e a minha mãe isto ardia tudo”. E o fogo voltou a incendiar a angústia no centro do país

Estradas cortadas, zonas evacuadas, centenas de operacionais no terreno. De novo as chamas a incendiarem a angústia do centro do país, que desde sábado assiste aos violentos incêndios que começaram no distrito de Castelo Branco e rapidamente chegaram ao de Santarém.

De Vila de Rei a Mação, é neste concelho que as atenções se centram ao cair da noite de domingo, com 15 aldeias a serem mais afetadas pelos fogos. Na estrada que liga a aldeia de Cardigos à aldeia de Roda ardeu uma casa de primeira habitação — uma hora antes, era evacuado um idoso de 91 anos — e os populares juntam-se aos bombeiros no combate ao fogos. “Se não fosse eu e a minha mãe isto ardia tudo”, desabafa Cláudia.

Veja as imagens na fotogaleria

Continuar a ler