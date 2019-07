Thor em feminino, novo Blade e outras novidades. Trunfos da Marvel foram apresentados

Dez, dez novos filmes de super-heróis foram anunciados este fim-de-semana pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. Como conta a BBC, o responsável pelo franchise multi-milionário soltou uma série de novidades no palco principal da Comi-Con, a maior convenção de cultura pop em todo o mundo.

Na cidade de San Diego, ladeado de estrelas de Hollywood e perante o olhar extasiado de centenas de fãs, Feige começou por falar naquilo que descrevia como a principal novidade: o remake do filme Blade, o clássico de culto que 1998 foi protagonizado por Wesley Snipes mas neste nova reencarnação terá o vencedor de Óscar Mahershala Ali. Será dele o papel do vampiro que pode caminhar ao sol e que persegue os da sua própria raça. O anuncio foi recebido com grandes aplausos mas as surpresas não se ficaram por aí.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (1/8) pic.twitter.com/y0Cx2rHfWC — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Natalie Portman vai vestir a pele da versão feminina de Thor, naquele que será o quarto filme sobre o filho de Odin. Em “Thor: Love and Thunder”, Portman continuará a ser Jane Foster, mas desta vez vai empunhar o poderoso martelo de Thor. “Sabe muito bem, sempre tive um pouco de ‘inveja de martelo'”, revelou a atriz quando o realizador do filme, Taika Watiti, lhe passou o adereço para as mãos. O papel de Portman será baseado na na linha narrativa de Jason Aaron em que Jane Foster se transforma na “mulher Thor” quando o deus nórdico fica “não merecedor de pegar no seu martelo.” Chris Hemsworth e Tessa Thompson também devem fazer parte desta novidade.

A par destas grandes revelações foram mencionados também outros filmes como o The Eternals, que terá no seu elenco nomes como Angelina Jolie e Salma Haye. Jolie, que será Thena, revelou à multidão que já tinha todo o elenco já tinha lido o guião e “todos sabemos a tarefa que temos em mãos” e que “vão trabalhar no duro”. Os Eternals são seres poderosos que têm aspeto de humanos mas possuem poderes especiais. O filme deverá estrear em novembro de 2020.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (5/8) pic.twitter.com/o4bKI7COn0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

O primeiro filme com um herói asiático também está na calha e chama-se Shang-Chi. Depois de vários meses de casting Kevin Feige anunciou que o papel principal será de Simu Liu, ator canadiano que vestirá a pele de um mestre de kung-fu filho de pai chinês e mãe norte-americana. Ele apareceu pela primeira vez no Universo Marvel nos anos 5o. “Shang-Chi and The Legends of the Ten Rings”, o nome completo do filme, também vai contar com a atriz Awkwafina, a protagonista de Crazy Rich Asians.

Depois de vários meses de especulação também foi confirmado que a Marvel irá dedicar um filme à Viuva Negra, papel que tem sido representado por Scarlett Johansson, que vai continuar a vestir a pele da assassina Natasha Romanoff. O filme entrou em produção há pouco mais de 30 dias mas um teaser que foi exibido mostra as primeiras cenas que foram capturadas em Budapeste. “Tenho oportunidade de mostrar a Natasha como uma mulher totalmente realizada e com mais que muitas facetas”, afirmou a atriz.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (7/8) pic.twitter.com/r831CRJYvJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Outra novidade foi o anúncio de que o canal de streaming “Disney +” que deverá ser estreado ainda este ano — algo que já se sabia desde abril de 2019 — irá contar com várias produções do Universo Marvel: uma totalmente dedicada a “Loki”, o irmão de Thor que foi popularizado pelo ator Tom Hiddleston; outra virada para o archeiro “Hawkeye”; uma chamada “What if…?”, que explora aquilo que teria acontecido aos heróis, em um outro universo, se um ponto específico da sua história fosse completamente diferente; a “The Falcon And The Winter”, que gira em torno das personagens de Capitão América e Bucky; e finalmente “Wanda Vision”, as aventuras e desventuras de Scarlet Witch e de Vision.

No final da intervenção, e quase em jeito de brincadeira, Feige disse que não tinham tido tempo para falar do “Black Panther 2”, do “Guardians of The Galaxy 3”, do “Captain Marvel 2” e até de um novo “Fantastic 4”.

Continuar a ler