Bayer vende Dr. Scholl’s a Yellow Wood Partners por 522 milhões de euros

O grupo químico e farmacêutico alemão Bayer anunciou nesta segunda-feira a venda da marca de produtos de cuidados para os pés Dr. Scholl’s à Yellow Wood Partners por 522 milhões de euros.

A Bayer e a Yellow Wood Partners informaram que a Dr. Scholl’s faturou 209 milhões de euros em 2018.

A Yellow Wood Partners, uma empresa com sede em Boston, Estados Unidos, adquire os direitos da marca Dr. Scholl’s, criada há 110 anos, na América do Norte e do Sul e 30 empregados nos Estados Unidos e Canadá.

A venda permite à Bayer concentrar-se em ampliar o seu negócio principal de medicamentos com receita.

