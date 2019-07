Brahimi despede-se e diz que leva a “família portista” no coração

View this post on Instagram

À minha família Portista que ficarà para sempre no meu coração???? No Porto , onde passei 5 anos inesquéciveis da minha vida com a minha família. Eu aqui descobri uma cidade cheia de vida e pessoas extraordinárias. Um grande obrigado a todos os adeptos que calorosamente me receberam na minha chegada e sempre me honraram e me apoiaram. VOCES SÃO GRANDES ADEPTOS Eu também gostaria de agradecer ao Senhor Presidente, aos meus treinadores, ao staff técnico e aos meus companheiros de equipa. Desejo de todo o meu coração muito sucesso e muitos mais títulos para o FC PORTO PORTISTA PARA SEMPRE ????⚪ MIL AGRADECIMENTOS