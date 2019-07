Costa aposta em Santos Silva em círculo da emigração. Fertuzinhos número um em Braga

É uma aposta forte por círculos habitualmente pouco apelativos aquela que António Costa se prepara para fazer nestas legislativas ao apontar Augusto Santos Silva para um dos círculos eleitorais da emigração. O ministro dos Negócios Estrangeiros será cabeça de lista, segundo apurou o Observador, não sendo ainda certo se será pelo círculo da Europa, onde o número um tem sido o deputado Paulo Pisco e onde o PS tem eleito um deputado, ou se pelo círculo fora da Europa, onde o PS não elege desde 1983.

O que é claro é que o nome de Santos Silva — que desta vez não avançará pelo Porto — está reservado para uma surpresa final nas listas do PS (aprovadas esta terça-feira à noite) e que passará pelo líder a tentar tirar partido do capital diplomático que este membro do seu núcleo político acumulou nestes últimos quatro anos, com a passagem pelos Negócios Estrangeiros.

Santos Silva não foi candidato a deputado em 2015 e acabou no Governo na mesma, com Costa a chamá-lo para gerir o Palácio das Necessidades. Agora, nos corredores socialistas poucos sabem desta pretensão do líder e sempre que alguém questiona o motivo pelo qual Santos Silva não apareceu num lugar de destaque na lista pelo Porto, a resposta é que lhe estará reservado um lugar com maior relevância política nestas eleições. Em alguns círculos (no Porto, por exemplo) acredita-se mesmo que Santos Silva é carta fora do baralho nestas legislativas — não seria o primeiro peso pesado a afastar-se, depois de Vieira da Silva o ter anunciado –, mas Costa conta com ele para ser cabeça de lista, soube o Observador junto de fonte próxima do líder socialista.

No círculo da Europa, os dois deputados eleitos desde 83 têm sido divididos entre PS e PSD (nas eleições de 1999 o PS conseguiu eleger dois) e desde 2009 que os socialistas vão representados por Paulo Pisco. Contactado pelo Observador, o deputado não quis confirmar se voltará a ser cabeça de lista. Já no círculo Fora da Europa, o PS não consegue eleger desde 1983, mas nas últimas Europeias, Paulo Pisco notou que “no círculo de Fora da Europa, não obstante o Partido Socialista ter perdido, apresenta resultados muito encorajadores em várias áreas consulares”.

Juntando os dois círculos da emigração, nas Europeias, o PSD venceu as eleições com cerca de 29%, contra 25% do PS — o PS ficou à frente na Europa e o PSD à frente Fora da Europa. Ainda assim, o PS conseguiu recolher mais votos do que os sociais-democratas nos continentes asiático e na Oceânia, sendo que os sociais-democratas dominaram onde se concentram mais portugueses. Costa pode, assim, estar apostado em fazer crescer o número de eleitos pela Europa, ou arriscar tudo num círculo onde habitualmente o PS não elege.

Há uma certeza, com a introdução do recenseamento automático (bastava ter o cartão de cidadão válido para votar), há um ano, o universo eleitoral dos círculos da emigração disparou de menos de 300 mil para 1.432 milhões de emigrantes, o que teve efeitos já nas últimas Europeias. Um universo que António Costa parece agora explorar colocando à frente um dos nomes fortes do PS e que nos últimos quatro anos, pelas funções que desempenhou, acabou por passar muito tempo junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.

Sónia Fertuzinhos em Braga

Quanto às restantes listas, noutros círculos de eleição, o Observador apurou ainda que Sónia Fertuzinhos será cabeça de lista por Braga e que a solução irá ao encontro das pretensões da comissão política distrital e da concelhia de Guimarães, de onde é natural a deputada do PS. A própria não o quis confirmar ao Observador durante a tarde. Tem sido sempre eleita por aquele círculo.

Esta segunda-feira ficou fechada a lista por Lisboa, que será liderada por António Costa e terá entre os candidatos nomes como Eduardo Ferro Rodrigues e Mário Centeno. A secretária-geral do partido, Ana Catarina Mendes, será cabeça de lista por Setúbal. A Lusa adiantou esta segunda-feira três dos nomes que faltavam: Pedro do Carmo por Beja, Carlos Pereira pela Madeira e Isabel Rodrigues pelos Açores. Em Évora o líder da lista será Capoulas dos Santos, Luís Testa em Portalegre, Jamila Madeira em Faro, Alexandra Leitão por Santarém, Ana Mendes Godinho pela Guarda, João Azevedo por Viseu, Pedro Nuno Santos em Aveiro, Tiago Brandão Rodrigues por Vila Real, Raúl Castro em Leiria, Marta Temido por Coimbra, Alexandre Quintanilha pelo Porto, Jorge Gomes por Bragança, Hortense Martins por Castelo Branco e Ascenso Simões por Vila Real.

As listas de candidatos do PS às legislativas de 6 de outubro serão votadas esta terça-feira à noite, numa reunião da Comissão Política Nacional do partido, na sede do partido em Lisboa. E a apresentação oficial dos cabeças de lista está marcada para uma cerimónia na quinta-feira à tarde também em Lisboa.

