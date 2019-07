Ensino Superior. ISCEM vai fechar em setembro, maioria dos alunos serão colocados no Instituto Politécnico de Lisboa

Por falta de acreditação, o Instituto Superior de Comunicação Empresarial vai fechar portas e os alunos terão de ser recolocados noutras instituições de ensino superior. Ao que o Observador apurou, a maioria será reconduzida para o Instituto Politécnico de Lisboa. Os alunos do ISCEM foram avisados no domingo à noite, através de um email assinado pela diretora da instituição, Regina Campos Moreira, para o fecho da instituição. No mesmo documento, a diretora alerta que em setembro a instituição de ensino superior já não estará a funcionar.

No comunicado enviado ao corpo docente e discente, a diretora alega que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aplicou “o encerramento compulsivo, imediato, não abrindo o ISCEM no próximo ano letivo 2019/2020, com previsão para o encerramento no final de Setembro de 2019″, uma decisão tomada ao abrigo do regime jurídico das instituições de ensino superior, nomeadamente o artigo 153.º.

Desta forma, todas as matrículas de novos ou antigos alunos para o próximo ano letivo ficam sem efeito.

“Lamento profundamente o sucedido ao ISCEM, totalmente alheio a minha vontade”, escreve a diretora no documento enviado aos estudantes e a que o Observador teve acesso. No email, Regina Campos Moreira esclarece que todos os alunos terão vaga garantida noutra instituição, como está previsto na lei, sugerindo como alternativas a Escola Superior de Comunicação Social, o ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa e o Instituto Politécnico de Setúbal. No entanto, fonte oficial garante que a maioria será reencamnhada para o Politécnico de Lisboa.

“De acordo com a lei, todos os estudantes do ISCEM dos ciclos de Mestrados, Licenciaturas e Cursos Técnicos Superiores Profissionais, terão os seus direitos salvaguardados pelo ministério da tutela, através da criação de vagas extraordinárias de modo a serem transferidos para instituições de ensino superior”, escreve a diretora.

O Observador tentou contactar Regina Campos Moreira, mas até à hora de publicação desta notícia não foi possível obter uma resposta. Também do Ministério do Ensino Superior não foi possível obter um comentário sobre o sucedido.

Regras não eram cumpridas pelo ISCEM

Foi por falta de cumprimento das regras previstas na lei que a A3ES — Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior não acreditou o ISCEM. Ao Observador, Alberto Amaral, presidente do Conselho de Administração daquele organismo, explicou que havia uma série de critérios que não estavam a ser cumpridos e que punham em causa a qualidade dos cursos ministrados.

“A lei prevê uma série de critérios que passam pela composição do corpo docente, do tipo de estrutura que a instituição tem de ter e que não estavam a ser cumpridas. Evidentemente que esta situação punha em causa a qualidade dos cursos. A legislação define regras e o ISCEM não estava a cumpri-las o que ditou a sua não acreditação”, esclarece ao Observador.

Quanto aos alunos, assegura que todos terão lugares no ensino superior. “Diria até que os alunos ficarão melhor porque irão ser criadas vagas em instituições de ensino superior onde a qualidade dos cursos está assegurada. A maioria dos alunos deverá ser reencaminhada para o Instituto Politécnico de Lisboa”, detalha Alberto Amaral.

