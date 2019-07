Espanha. PSOE e Podemos fazem último esforço para coligação em dia de tomada de posse

Três meses depois das eleições em Espanha, PSOE e Podemos ainda tentam chegar a um acordo. O PSOE quer levar as negociações a bom porto antes de Pedro Sanchez, líder do partido, apresentar a proposta de governo na cerimónia de tomada de posse como primeiro-ministro, às 12:00 (hora local), no Parlamento. E o próprio Podemos quer saber com o que pode contar antes de intervir à tarde no debate que se segue, segundo o El País.

O jornal considera que deixar passar 80 dias sem avançar nas negociações foi uma “estratégia arriscadíssima” que “complica” a tentativa de um acordo entre os dois partidos. Depois de Pablo Iglesias, líder do Podemos, ter abdicado de um cargo no governo nos últimos dias, a possibilidade de um acordo ganhou força, mas o Podemos ainda reclama uma presença no executivo que seja proporcional à sua representação política, exigindo pelo menos cinco ministérios.

O El País revela que a equipa dos socialistas que está encarregue das negociações tentou durante todo o fim de semana reunir o apoio necessário junto dos 42 deputados do Podemos, mas — apesar de fontes dos dois partidos garantirem ao jornal que tudo corria bem — os negociadores suspenderam os contactos à meia noite de domingo, sem sucesso.

Se chegarem a acordo, PSOE e Podemos conseguem em conjunto 165 deputados, abaixo dos 176 necessários para alcançar a maioria absoluta. No entanto, não conseguindo mais votos no Congresso esta segunda-feira, haverá uma segunda tentativa na quinta-feira, em que bastará uma maioria simples. Ainda assim, Pedro Sanchez terá de contar pelo menos com abstenções de alguns deputados para que possa evitar um novo escrutínio eleitoral.

A televisão espanhola RTVE diz que as forças independentistas e nacionalistas ainda não decidiram o sentido de voto.

