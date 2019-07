Índia lançou foguetão para a lua

A missão lunar Chandrayaan-2 indiana já descolou. O lançamento daquela que será a primeira presença da nação na lua estava marcado para as 14h43 locais desta segunda-feira, isto é, às 10h14 de Lisboa. E desta vez tudo correu bem.

O lançamento esteve originalmente programado para 15 de julho, mas foi cancelado apenas 56 minutos antes da hora prevista devido a uma “falha técnica”.

No momento do lançamento, que foi transmitido em direto, Kailasavadivoo Sivan, responsável pela Organização de Pesquisa Espacial Indiana, disse que este era “o inicio de uma jornada histórica da índia para a lua”.

Watch | "It is the beginning of a historical journey of India towards moon": ISRO chief K Sivan after launch of #Chandrayaan2#Chandrayaan2 #Chandrayaan #ISRO pic.twitter.com/6pjRHRKSpb

