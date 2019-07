Já há correção da segunda fase dos exames nacionais de Matemática. Consulte aqui

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) já disponibilizou os critérios de correção do exame da segunda fase de Matemática A, do 12.º ano, de Matemática B, do 11.º ano, e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), do 11.º ano, todos realizados esta segunda-feira de manhã nas escolas de ensino secundário.

Como já aconteceu nos anos passados, havia duas versões do enunciado do exame nacional de Matemática A, mas apenas a primeira foi disponibilizada no site do IAVE. As perguntas são as mesmas, tendo apenas sido alterada a ordem dos exercícios. A partir deste link pode ler o enunciado do caderno 1 do exame e a partir deste link pode aceder ao enunciado do caderno 2, da versão 1. Os critérios de correção do exame foram publicados aqui e dizem respeito às duas versões do teste.

Já para o exame de Matemática B, pode consultar aqui o enunciado e aqui os critérios de correção.

No caso do exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, do 11.º ano, pode consultar aqui o enunciado do exame e os aqui os respetivos critérios de classificação.

