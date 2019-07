Justiça norte-americana deixa cair acusação de violação contra Cristiano Ronaldo

A Procuradoria de Clark County, do Estado norte-americano do Nevado, anunciou esta segunda-feira que não vai julgar Cristiano Ronaldo pelo alegado abuso sexual a Kathryn Mayorga. A Procuradoria não vai levar o caso a julgamento e deixa, assim, cair as acusações que remontam a junho de 2009.

Com base na análise da informação atualmente disponível, as acusações a Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além de dúvida razoável. Assim, não serão feitas acusações”, informa o comunicado oficial da Procuradoria de Clark County.

O comunicado afirma que as “provas em vídeo que mostravam a interação entre a vítima e o agressor antes e depois do alegado crime se perderam” e que “a investigação criminal foi encerrada”. O documento sublinha que, na altura, Mayorga recusou identificar o suposto agressor ou o local do crime. “Sem saber a identidade do agressor ou o local do crime, os detetives não puderam procurar provas forenses vitais”, explica a Procuradoria.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

Desde 2010, “as autoridades não ouviram nada mais de V (Kathryn Mayorga) no âmbito do crime ou do agressor”, conclui o documento oficial.

Caso remontava a 2009

A alegada violação foi tornada pública em 2017. Kathryn Mayorga disse que foi violada por Cristiano Ronaldo no hotel Palms, em Las Vegas, em junho de 2009. Conheceram-se no bar do hotel e a modelo diz que Ronaldo a convidou para subir à sua suíte.

Na acusação inicial, a mulher de 33 anos admitia que tinha inicialmente aceite um acordo para não falar do assunto por motivos de trauma emocional. Segundo Mayorga, o jogador teria pagado cerca de 300 mil euros pelo seu silêncio. Em janeiro de 2010, teria ainda sido assinado um documento no qual Katheryn acordava em nunca dizer que era Ronaldo o seu agressor, destruir toda a documentação e não confirmar a história caso esta fosse revelada por outras pessoas.

Ronaldo sempre negou a acusação e disse que “a violação é um crime abominável”.

Artigo atualizado às 20h30

