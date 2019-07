“Os relatos de que o Irão deteve espiões da CIA são totalmente falsos”, afirma Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta segunda-feira “totalmente falsas” as alegações de Teerão de que uma rede de espiões iranianos da CIA foi desmantelada.

“Os relatos de que o Irão deteve espiões da CIA são totalmente falsos. Zero de verdade”, escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019