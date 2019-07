Segredo estava atrás. Novo Cupra não é o Leon

Com a libertação de um novo teaser acerca da novidade que levará este ano ao Salão de Frankfurt, a Cupra liberta também informação concreta sobre o que se pode esperar do seu anunciado concept car. Desiludam-se os que, vendo parte da frente do modelo, acharam possível estar perante o Leon. Nada disso, pois o “segredo” estava na revelação de parte da traseira, com uma imagem que mostra uma silhueta que não se confunde de maneira nenhuma com um hatchback.

Segundo a Cupra, o protótipo que se estreará no certame germânico, em Setembro, funde a “silhueta de um crossover de quatro portas com a imponência de um SUV e a elegância de um coupé desportivo”. Escrito de outro modo, estaremos perante um novo SUV que se propõe a conferir desportividade a esta classe de veículos que, “geneticamente”, reúne os ingredientes certos para não ser desportiva – da maior altura ao solo ao incremento de peso. Mas a verdade é que a Lamborghini já provou que, afinal, não há que haver preconceitos nesta matéria, construindo um Urus capaz de se bater com superdesportivos com o mesmo à vontade que enfrenta pisos de terra, estradões de areia e afins…

Para a Cupra, mais interessante do que o terreno que seu novo SUV coupé vai enfrentar é como o fará: o “concept 100% elétrico é um vislumbre de como a marca pretende reinventar o conceito de carro desportivo”, “juntando a elevada performance com uma plataforma tecnológica sofisticada e um design elaborado e emocional”.

