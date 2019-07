Só há um concorrente a chefe do governo de Macau e já formalizou candidatura

O candidato a chefe do Executivo de Macau Ho Iat Seng será o único concorrente ao cargo depois de ter apresentado uma lista de apoio que impede qualquer outra candidatura.

Na cerimónia de entrega do boletim de propositura à eleição, que vai decorrer a 25 de agosto, Ho Iat Seng juntou “378 assinaturas de todos os setores” entre os 400 membros do colégio eleitoral.

Os 400 membros da Comissão Eleitoral para o Chefe do Executivo (CECE) representam os quatro setores da sociedade e para apresentar um boletim os candidatos devem recolher a assinatura, ou apoio, de pelo menos 66 membros do colégio eleitoral. Cada membro pode propor um só candidato.

Além de ser eleito pelo colégio eleitoral, o sucessor de Fernando Chui Sai On é nomeado pelo Governo Central, de acordo com a ‘mini Constituição’ do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.

“Nestes 15 dias, fiz mais de 70 visitas a diferentes associações de Macau. Na próxima fase, vou preparar o meu programa político”, adiantou o antigo presidente da Assembleia Legislativa do território, numa referência ao prazo de candidaturas ao cargo de chefe do Executivo, a terminar na terça-feira.

Em 05 de julho, Ho Iat Seng renunciou ao mandato de deputado, e automaticamente ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau para se candidatar ao cargo de chefe do Governo.

Chui Sai On, o atual líder do executivo, cumpriu dois mandatos e não podia recandidatar-se. Iat Seng é a escolha dos principais suportes do atual governo.

O empresário estreou-se como deputado em 2009, ano em que foi eleito para o cargo de vice-presidente da AL. Quatro anos depois, em 2013, Ho Iat Seng foi escolhido para o de presidente daquele órgão. Até abril passado, foi um dos 175 membros do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional chinesa.

O candidato a chefe do Governo é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin, Limitada; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.

Continuar a ler