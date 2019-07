As 20 canções que a CIA mais usa nas torturas

Depravação de sono, afogamento e até ameaças de abuso sexual. Estas são apenas algumas das formas de tortura que a CIA pratica para obter informações ou vergar alvos em interrogatórios. São todos elas eficazes e temidos, sem dúvida. Mas e a música? Será esta uma forma eficaz de tortura? Sim, para promover a privação de sono. E a CIA recorre a temas de Eminem, Metallica e até canções de desenhos animados em interrogatórios.

Um relatório do Comité de Inteligência do Senado, citado pelo jornal Vox, revela que a música é usada como forma de tortura sem contacto, onde os detidos são mantidos num quarto escuro e constantemente sujeitos à mesma música num alto volume. Assim, ficam sem dormir durante horas.

A música não é só utilizada para desgastar a mente dos prisioneiros. Certas canções — diferentes daquela que a CIA habituou os alvos a ouvir — são utilizadas para informar que vai começar um novo interrogatório.

A música rock e metal é usada para atingir os detidos com sons desconhecidos, para transmitir um sentimento de pouca familiaridade. “De certa forma, aquela música não me incomodava. Eu cresci no Reino Unido, conhecia-a. Mas aldeões do Afeganistão ficavam admirados e perplexos, confusos, completamente fora de si”, relatou o britânico Moazzam Begg, detido pela CIA no Paquistão em 2002.

Eis uma lista de canções compilada pelo Vox e ainda pela agência Mother Jones que a CIA escolheu para torturar prisioneiros. Estas músicas são vistas como tendo a capacidade para “irritar” e desgastar os prisioneiros.

1. Deicide – “Fuck Your God”

2. Dope – “Take Your Best Shot”

3. Eminem – “White America”

4. Eminem – “Kim”

5. Genérico de Barney & Friends

6. Drowning Pool – “Bodies”

7. Metallica – “Enter Sandman”

8. Jingle do Meow Mix

9. Genérico do Rua Sésamo

10. David Gray – “Babylon”

11. AC/DC – “Shoot to Thrill”

12. AC/DC – “Hells Bells”

13. Bee Gees – “Stayin’ Alive”

14. Tupac – “All Eyez On Me”

15. Christina Aguilera – “Dirrty”

16. Saliva – “Click Click Boom”

17. Neil Diamond – America

19. Vários temas de Rage Against the Machine

20. Don McLean – “American Pie”

