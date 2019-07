Circulação da Linha Verde condicionada devido a avaria mas comboios já circulam

A linha verde do metropolitano de Lisboa esteve interrompida na noite desta terça-feira devido a uma avaria mas os comboios já estão a circular, ainda que com pequenos atrasos. A informação foi confirmada pelo Observador junto de fonte oficial do Metro de Lisboa.

O corte ocorreu na estação de Alvalade às 21h56 e a circulação esteve interrompida no sentido descendente, ou seja, no sentido do Cais do Sodré. Os comboios já estão a circular, registando-se por esta altura apenas pequenas perturbações. A situação deverá ficar normalizada nos próximos minutos, adiantou a mesma fonte.

No site oficial do Metro, a empresa fala em avaria de comboio.

Atualizado às 22h39

Continuar a ler