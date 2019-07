Depois do ISCEM, há mais 5 politécnicos privados que vão ter de fechar portas

Há mais cinco instituições do ensino superior que vão ter de fechar portas, todas elas institutos politécnicos de ensino privado, confirmou fonte oficial ao Observador, embora sem precisar a data em que encerrarão de vez. Dois deles estão localizados em Vila Nova de Gaia — e são a Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo e o Conservatório Superior de Música de Gaia — e os restantes três em Lisboa — o Instituto Superior de Novas Profissões, a Escola Superior de Educação de Almeida Garrett e a Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. O fecho desta última já tinha sido noticiado pelo Diário de Notícias. O motivo é o mesmo para os cinco politécnicos: falta de acreditação para continuarem a ministrar as suas ofertas de ensino superior.

No domingo, às duas da manhã, como noticiou o Observador nesta segunda-feira, os estudantes da Escola Superior de Comunicação Empresarial foram notificados por email para o encerramento da instituição em setembro próximo por falta de acreditação. O ISCEM foi assim o primeiro dos seis politécnicos a não ter luz verde da Agência de Acreditação do Ensino Superior (A3ES) para continuar a ministrar os seus cursos, informação confirmada por Alberto Amaral, presidente do Conselho de Administração daquela agência.

No entanto, ao que o Observador apurou, em nenhum destes casos há ainda despacho para o encerramento compulsivo das instituições, conforme previsto na lei. Enquanto tal não acontecer, as instituições podem continuar a funcionar dentro da normalidade. É esse o caso do ISCEM — embora a decisão de emitir o despacho já esteja tomada, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esclareceu que não o fará antes de estarem salvaguardados os interesses dos alunos.

Contactado o gabinete do ministro Manuel Heitor, o Observador aguarda uma resposta sobre os contornos em que as instituições irão fechar. Em agosto de 2018, também por falta de acreditação, foi ditado o fecho da Escola Superior Artística de Guimarães. Apesar disso, foi permitido ao politécnico continuar a funcionar até 2021, de forma a que os alunos já matriculados e a concluir ciclos de ensino os pudessem terminar naquela instituição. Na base da decisão estiveram ilegalidades na composição do corpo docente e a quebra do número de alunos.

Quando um estabelecimento de ensino é encerrado compulsivamente pelo Ministério do Ensino Superior, a tutela determina as providências necessárias para a salvaguarda dos interesses dos estudantes, conforme previsto na lei. Se o seu encerramento for voluntário, cabe às entidades instituidoras salvaguardar medidas adequadas para proteger os interesses dos estudantes.

A salvaguarda traduz-se em garantir que todos os estudantes destes politécncios privados têm vaga garantida numa instituição pública. O que a lei prevê é que qualquer instituição que assim o entenda possa criar vagas específicas para receber os alunos transferidos de instituições encerradas. No caso do ISCEM, e segundo o ministério de Manuel Heitor, os alunos serão maioritariamente encaminhados para o Politécnico de Lisboa, estando também a ser desenvolvidos contactos com o Politécnico de Setúbal. Ambos se mostraram disponíveis para receber os alunos.

“Qualquer instituição pode vir a receber os estudantes em causa dado que, em situações de encerramento compulsivo, é autorizada a abertura de vagas especificamente destinadas à mudança de par instituição/curso dos estudantes inscritos nos estabelecimentos encerrados, independentemente da localização da instituição que o deseje fazer. Essa circunstância permite acautelar melhor os interesses dos estudantes dado que se amplia o conjunto de instituições que os poderão receber e melhor conformar a expetativa do estudante nesta mudança”, detalhou o gabinete do ministro, na segunda-feira, em resposta às pergunta do Observador.

