Incêndios de Mação e Vila de Rei estão “em fase de resolução”. Área ardida em Portugal duplicou no fim de semana

Os incêndios entre Vila de Rei e de Mação estão “controlados” e “em fase de resolução” em 90% do território, confirmou em conferência de imprensa a Proteção Civil. “Os trabalhos durante a noite foram muitos frutíferos. A progressão do incêndio foi travada em zonas extraordinariamente difíceis. Usámos maquinaria pesada. Mas todos os dias este esforço tem sido fruto de um empenhamento bastante musculado e constante”, explicou o comandante Luís Belo Costa da Proteção Civil aos jornalistas na Sertã.

No entanto, as autoridades estão a preparar-se para um dia que pode “vir a ter situações menos agradáveis em termos de evolução do incêndio”: “Vamos ver se durante o período da manhã terminamos esta tarefa de controlo dos incêndios. Mas o dia, no que respeita aos indicativos meteorológicas, vai ser semelhante aos últimos, com temperaturas muito elevadas, vento a intensificar à hora de almoço e uma tarde que nos vai trazer dificuldades”, descreveu a Proteção Civil.

Os bombeiros estão neste momento a preparar-se para enfrentar essas ameaças. Segundo o comandante, a Proteção Civil tenciona “intensificar o trabalho com maquinaria pesada” entre Vila de Rei e Carnidos, em Mação, porque foram as últimas frentes e serem contidas. Além disso, os bombeiros estão preparados para proteger as chamadas “ilhas”, isto é, as regiões florestais que ficam no meio de áreas consumidas pelos fogos. A GNR, a Cruz Vermelha e o INEM também estão alerta para evacuar aldeias, caso haja necessidade disso, e para ajudar a população.

Questionada pelos jornalistas sobre as vítimas resultantes deste incêndios, a porta-voz do INEM mantém que, das 39 pessoas assistidas por médicos e enfermeiros, 16 estão feridas. Entre esses 16 feridos, 14 são bombeiros e dois são civis, um dos quais está em estado grave. O ferido grave foi assistido seis minutos depois do pedido de ajuda, confirma o INEM.

Incêndios em Penedono e Penalva dominados

Já foi dominado, mas não extinto, o incêndio na freguesia de Beselga, concelho de Penedono, distrito de Viseu, avança a Agência Lusa. O fogo, que deflagrou no domingo mas que, depois de controlado, reacendeu ao longo de esta segunda-feira, foi dominado às 04h17 da madrugada de segunda para terça-feira. Ainda no distrito de Viseu, está também dominado o incêndio em Penalva do Castelo, que teve início às 17h26 de segunda-feira, em Antas e Miuzela.

“Apesar de dominado, vai ser ainda necessário efetuar um longo trabalho de consolidação e de rescaldo em todo o perímetro do incêndio”, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, contactada pelas 04h pela Lusa. Duas horas depois, quando ainda estavam 231 bombeiros e 66 viaturas em Penedono; e 121 operacionais com 35 veículos em Penalva do Castelo, estava ainda por dominar o incêndio na freguesia de Fundada, concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, que estava a ser combatido por 1.025 operacionais, com o apoio de 328 veículos.

Fogos do fim de semana duplicam área ardida desde o início do ano

A área ardida desde o início do ano mais do que duplicou ao longo do último fim de semana por causa dos incêndios que estão a consumir área florestal no centro de Portugal, contabiliza o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), uma página que monitoriza os fogos que consomem pelo menos 30 hectares. Entre 1 de janeiro e 15 de julho, a área ardida em Portugal era de oito mil hectares. Com os fogos de 20 e 21 de julho, essa área aumentou para quase 17,5 mil hectares.

De acordo com os esquemas do EFFIS, que recolhe dados sobre grandes fogos florestais através da constelação de satélites Copernicus, a área ardida em Portugal desde o primeiro dia do ano até meio deste mês era de 8.731 hectares. Mas só os incêndios monitorizados pelo EFFIS queimaram 8.558 hectares de floresta no sábado, 20 de julho, e 209 hectares no domingo, dia 21. No total, os grandes incêndios do fim de semana consumiram 8.767 hectares — o que corresponde a um aumento um pouco superior a 50%.

Segundo as estatísticas do EFFIS, que contabilizaram as áreas queimadas dos países da União Europeia em percentagem da área desses países, neste momento Portugal é o segundo pior em matéria de áreas ardidas. Até agora, a área ardida em Portugal corresponde a 0,182% da área do país. À frente de Portugal só está a Roménia, com 0,254% da área do país dizimada pelos incêndios. Já em 2018, Portugal tinha sido o país com uma maior área do país destruída pelos fogos — 1,87% da área portuguesa. Em segundo lugar, mas muito longe do quadro português, estava o Chipre com 0,205% da área do país queimada por incêndios.

