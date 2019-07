Meghan Markle gastou 200 mil euros em jóias em ano e meio de vida na realeza

No domingo passado Meghan Markle participou na estreia do novo “Rei Leão” com um look que valia mais de 16 mil euros. O seu vestido era do designer Jason Wu mas quem roubou a atenção do público, conta o jornal El Confidencial, foram os brincos que usava, os grandes responsáveis pelo elevado valor do conjunto.

Esta já não é a primeira vez que as joias e acessórios da Duquesa de Sussex chamam à atenção e e isso é bom motivo para perceber ao certo quanto é que já foi gasto pela mulher do Príncipe Harry neste tipo de objetos. O resultado? Com menos de dois anos de presença na “realeza”, a norte-americana já gastou cerca de 192 438 euros, montante que não inclui a tiara que usou no casamento e as jóias que pertenciam à Princesa Diana, mãe de Harry.

Na fotogaleria vai poder ver algumas das peças que usou e conhecer os respetivos preços.

