Morreu David Hedison, ator de filmes do James Bond

O ator David Hedison morreu na última quinta-feira, aos 92 anos, em Los Angeles. Hedison foi intérprete de Felix Leiter, o agente parceiro de James Bond em “007 – Vive e Deixa Morrer”, de 1973, e “007 – Licença para Matar”, de 1989, ao lado de Roger Moore e Thimoty Dalton, respectivamente.

A notícia foi publicada nesta terça-feira através de uma homenagem publicada no Twitter oficial da saga. Com a partilha de uma imagem durante as filmagens nas quais o ator participou, a produtora do filme prestou as suas condolências: “Estamos muito tristes com a notícia de falecimento de David Hedison. (…) Nossos pensamentos estão com sua família e amigos”.

We are very sorry to learn that David Hedison has passed away. David played Felix Leiter in LIVE AND LET DIE (1973) opposite Sir Roger Moore, he returned to the role in 1989 with Timothy Dalton as James Bond, in LICENCE TO KILL. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/G9cyRCvQNM

