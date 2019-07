Skoda Scala já está à venda. Preços desde 21.960€

Perseguindo a linguagem de design inaugurada pelo concept Vision RS, o novo Skoda Scala acaba de ser lançado no mercado português, sendo comercializado por valores a partir de 21.960€, o preço exigido pela motorização e nível de equipamento de entrada (1.0 TSI 95 cv Ambition).

Numa primeira fase, há apenas um bloco a gasolina e outro diesel. O 1.0 TSI apresenta-se com potências de 95 e 116 cv, enquanto o bloco a gasóleo é representado pelo 1.6 TDI de 116 cv. Ambos cumprem a norma Euro 6d-TEMP e estão equipados com injecção directa e um turbocompressor, bem como com o sistema Stop/Start, recuperação de energia de travagem e filtro de partículas. A isso acresce, no 1.6 TDI, um conversor catalítico SCR com injecção de AdBlue. Em termos de transmissões, só o bloco de 95 cv está acoplado a uma caixa manual de cinco velocidades, enquanto os restantes podem montar uma transmissão manual de seis relações ou a caixa automática DSG de sete velocidades.

O 1.0 TSI 116 cv custa 22.815€, enquanto o diesel arranca nos 26.497€. São preços considerando o equipamento mais básico (Ambition) que, de série, inclui espelhos retrovisores exteriores e manípulos das portas na cor da carroçaria, faróis de nevoeiro, Jumbo BOX, compartimento para chapéu-de-chuva com o dito, soluções de arrumação debaixo dos bancos dianteiros, compartimento para óculos de sol, rede de armazenamento nas laterais dos encostos dos bancos dianteiros, ar condicionado manual, bancos dianteiros com apoio lombar ajustável de forma manual e tomada de 12 V na bagageira.

Já o nível de equipamento Style dota o novo Scala com faróis traseiros full LED, volante, alavanca de velocidades e manípulo do travão em pele, tapetes em têxtil, Easy Start, ar condicionado Climatronic de duas zonas e sistema de infoentretenimento Amundsen 9,2″, incluindo SmartLink e Bluetooth.

É ainda possível somar a cada uma destas configurações o pacote opcional Dynamic que, como o nome indica, evoca uma maior desportividade. Daí os bancos desportivos, os pedais revestidos em aço, o volante desportivo multifunções e forro preto do tejadilho. Pode consultar aqui a lista completa de preços, incluindo opcionais.

