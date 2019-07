Sónia Fertuzinhos confirmada pelo PS como cabeça de lista em Braga

A deputada socialista Sónia Fertuzinhos vai encabeçar a lista do PS pelo círculo eleitoral de Braga nas próximas eleições legislativas, confirmou esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial deste partido.

Por problemas com a lista saída da Federação de Braga dos socialistas, o processo de escolha de deputados acabou por ser avocado para esta terça-feira em Comissão Política do PS, reunião que começou pouco depois das 21h00, em Lisboa.

Após Sónia Fertuzinhos, a lista de Braga apresenta em segundo lugar o secretário de Estado José Mendes e a líder da Juventude Socialista, Maria Begonha, em terceiro. O presidente da Federação, Joaquim Barreto, surge na quarta posição.

O secretário nacional do PS para a Organização, Hugo Pires, vai em quinto lugar na lista deste distrito, tendo sido indicado pela quota do secretário-geral do PS, António Costa.

Pelos estatutos do PS, as federações escolhem dois terços dos nomes em cada lista, cabendo o restante terço ao secretário-geral do partido.

No círculo eleitoral de Braga, nas eleições legislativas de 2015, o PS elegeu oito deputados e parte para as eleições de outubro próximo com a expectativa de conseguir no mínimo nove mandatos.

Em outro processo que foi polémico no PS, o da Guarda, após a cabeça de lista, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, surge o deputado Santinho Pacheco e já não o demissionário presidente desta federação, Pedro Fonseca.

Antes da Comissão Política Nacional desta noite, a partir do final da tarde esteve reunido o Secretariado Nacional do PS, o órgão partidário de direção e que é liderado pelo secretário-geral, António Costa.

Continuar a ler