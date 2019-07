TAP homenageia Carlos Paredes com novo avião

A TAP recebeu mais um avião que vem dar seguimento à estratégia de rejuvenescimento da frota, um A320 Neo, aeronave de última geração, produzida pela fabricante Europeia Airbus e que vai integrar os serviços de curto e médio curso da companhia.

Como vem sendo habitual, a TAP atribui aos novos aviões nomes de figuras da cultura portuguesa. Em maio homenageou Zé Pedro, o icónico guitarrista dos Xutos e Pontapés, agora foi a vez de dar a um avião o nome de Carlos Paredes, guitarrista e compositor falecido em 2004.

O nome do artista conimbricense pintado na fuselagem foi revelado na manhã desta terça-feira pela viúva de Carlos Paredes, Luísa Amaro, que, à Rádio Observador, falou numa homenagem “mais que justa”. “Se ele estivesse aqui, diria que não merecida nada disto”, refere.

A viúva de Carlos Paredes destapa o nome do músico português gravado no novo A320 Neo da @tapairportugal pic.twitter.com/y6yUYeOP6u — Diogo Teixeira Pereira (@dteixeirap) July 23, 2019

Sobre a ligação do artista à companhia, Luísa Amaro diz que Carlos Paredes “gostava de viajar na TAP pela forma como a companhia tratava da guitarra”.

A cerimónia que decorreu no hangar de engenharia e manutenção no Aeroporto de Lisboa também contou com a presença do Presidente da TAP, Antonoaldo Neves, e do Presidente do Conselho de Admnistração, Miguel Frasquilho.

Em declarações ao Observador, Miguel Frasquilho aponta diz que “esta é uma forma de a TAP homenagear a nossa cultura e a nossa música e de a projetar através dos nossos aviões por todo o mundo”.

Sobre as notícias que têm vindo a público e que dão conta de enjoos a bordo dos novos aviões da TAP, os A330 Neo, Miguel Frasquilho não quis fazer comentários: “já foram dados os esclarecimentos necessários e eu não vou dizer nem mais uma palavra sobre esse assunto”.

