Coreia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance. Aterraram no mar

A Coreia do Norte lançou na noite desta quarta-feira dois mísseis de curto alcance, avançam a CNN e o The New York Times. Os projeteis voaram 430 quilómetros, aterrando no mar entre a Coreia do Norte e o Japão. A informação foi avançada pelo exército da Coreia do Sul em comunicado e citada pelo The New York Times.

O exército da Coreia do Sul relatou à CNN que o míssil foi lançado a partir da cidade de Wonson, uma cidade costeira. Este lançamento acontece menos de um mês depois de Kim e Trump se terem encontrado na Coreia do Sul.

Em maio, o país de Kim Jong-un lançou dois mísseis de curto alcance, que viajaram mais de 400 quilómetros.

