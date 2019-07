Uma rapariga de três anos foi atropelada na tarde desta quarta-feira, na Costa da Caparica. Depois do acidente, os moradores tentaram agredir a condutora, que estaria a conduzir em excesso de velocidade e não viu a criança, noticia a TVI.

A menor já está a ser assistida pelo INEM mas ainda não há informação sobre em que estado se encontra.

Ainda de acordo com a TVI, o atropelamento ocorreu no cruzamento entre a rua do Chafariz e a rua da Praia do Sol.

*Em atualização

