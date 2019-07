Hacker Rui Pinto suspeito de invadir o email do juiz Carlos Alexandre

Rui Pinto, o informático suspeito de aceder ilegalmente e revelar emails privados do Benfica na página Football Leaks, também é suspeito de ter entrado no email do juiz Carlos Alexandre, responsável por casos como a Operação Marquês ou o Caso BPN. De acordo com a investigação da Sábado, que cita uma fonte próxima da investigação, Rui Pinto pode ter acedido a dezenas de endereços eletrónicos do Ministério da Justiça, inclusivamente do juiz.

Segundo as suspeitas do Ministério Público, Rui Pinto terá usado o email de um funcionário judicial — também ele considerado uma vítima neste caso — como “porta de entrada” para as outras contas, a que acedeu pelo menos uma vez, a 8 de janeiro do ano passado. Carlos Alexandre já foi ouvido como testemunha pelas procuradoras Vera Camacho e Patrícia Barão, porque o email que o juiz usa no Tribunal Central de Instrução Criminal foi um dos endereços eletrónicos afetados.

O fundador do Football Leaks, que está em prisão preventiva desde que foi extraditado da Hungria por suspeitas de extorsão, também pode ter pirateado emails de procuradores e de funcionários da Administração Interna, nomeadamente de Amadeu Guerra, antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), revelando emails que tinha trocado com Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República na época. Maria José Morgado, ex-procuradora geral distrital de Lisboa, também terá sido afetada.

Rui Pinto está a ser julgado no âmbito do processo E-Toupeira. O mandado de detenção foi emitido pelas autoridades depois de se ter descoberto que o hacker português alegadamente tinha acedido aos servidores da PLMJ Advogados. Essa é a sociedade que defende o Benfica nesse mesmo processo, mas a maior parte dos ficheiros a que Rui Pinto alegadamente acedeu faziam parte da Operação Marquês e do Caso EDP. Perante essa suspeita, o Ministério Público terá acelerado a detenção de Rui Pinto.

Continuar a ler