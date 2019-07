Minissérie sobre Catarina, a Grande estreia em breve na HBO

Foi divulgado esta quarta-feira o trailer da nova minissérie da HBO sobre Catarina, a Grande. Ainda sem data de estreia em Portugal (estará para breve), a produção, com a inglesa Helen Mirrer no papel principal, acompanha os últimos anos do reinado da imperatriz russa e o seu romance de longa data com o líder militar Grigory Potemkin.

Entre o elenco de atores, encontram-se nomes como Jason Clarke (Potemkin), Sam Palladio (Alexander Vasilchikove, um aristocrata e também amante de Catarina) e Gina McKee (não se sabe em que papel).

Catarina tornou-se imperatriz da Rússia depois de um golpe de estado, organizado por si, que afastou o seu marido, Pedro III. Foi a governante que mais tempo esteve no trono, de 1762 a 1796, e foi responsável pela revitalização do império russo, que durante o seu reinado se tornou numa das grandes potências da Europa. Foi sucedida pelo filho, Paulo I.

Continuar a ler