“No hay más”. PSOE de Pedro Sanchez rompe negociações com o Podemos

As negociações entre a vice-presidente do governo, Carmen Calvo, e Pablo Echenique, do Podemos, estão paradas. Mas enquanto, por um lado, o Podemos afirma que foi pedida uma “pausa para almoço”, garantindo que se voltarão a reunir “durante a tarde”, os socialistas do PSOE dizem que “não há mais”.

“No hay más”. A força política de Pedro Sánchez garante que as negociações “pararam” não para uma pausa mas, sim, definitivamente, diz o jornal espanhol El Mundo. O PSOE pede uma resposta definitiva do Podemos, dando a entender que não existem mais possibilidades de negociação da sua oferta.

Fonte do Unidas Podemos garantiu que “quase não há progressos nas propostas feitas pelo PSOE”, citada pelo jornal El Mundo.

Estava convocada para esta quarta-feira uma reunião para alcançar um acordo para o governo. As forças políticas estão a trabalhar contra o relógio, já que está agendado para próxima quinta-feira às 13h30, hora local, o segundo debate da investidura de Pedro Sánchez. Para que as eleições não se repitam, os partidos têm chegar a um entendimento.

