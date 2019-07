Novo incêndio em Castelo Branco: 200 bombeiros combatem chamas

Um novo incêndio deflagrou esta quarta-feira em Castelo Branco, na freguesia de Ninho do Açor e Sobral do Campo. Estão no terreno a combater as chamas 200 bombeiros, 52 veículos e oito meios aéreos.

O alerta foi dado as 15h07, confirmou o Observador junto do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Castelo Branco.

Dois incêndios deflagraram no sábado: um no município de Vila de Rei, outro na Sertã. Os incêndios tinham sido dados como dominados na manhã de terça-feira, pela Proteção Civil.

Com os incêndios do fim de semana, a área ardida desde o início do ano mais do que duplicou em Portugal.

Entretanto, em Alijó, no distrito de Vila Real, 157 bombeiros, apoiados por 39 viaturas e nove meios aéreos combatem um incêndio que já obrigou ao corte de duas estradas.

Em atualização

