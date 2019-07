Portugal Alive leva a Espanha a música de Conan Osíris, Whales e Reis da República

A sexta edição do Portugal Alive, em setembro, vai levar a Madrid e Barcelona Conan Osíris, representante português na última Eurovisão, e as bandas Whales e Reis da República, anunciou nesta quarta-feira a organização.

A iniciativa do Consulado-Geral de Portugal em Espanha e do Cultura Portugal em Espanha volta a levar a este país “a nova e a melhor música portuguesa da atualidade”, nos dias 20 e 21 de setembro, pode ler-se no comunicado divulgado.

O comunicado realça o papel do Portugal Alive para “o reconhecimento e dinamização da música portuguesa”, com atuações “de alguns dos nomes mais respeitados da atualidade da música portuguesa” no país vizinho.

Os leirienses Whales e os lisboetas Reis da República juntam-se a Conan Osíris, que venceu o último Festival da Canção, para atuações de entrada gratuita que servem para promover a música portuguesa junto dos espanhóis e “a aproximação à comunidade portuguesa residente em Espanha”.

O trio sucede à ‘rapper’ Capicua, à dupla Best Youth, a Surma e a Bruno Pernadas, representantes de 2018 de um festival que arrancou, em 2014, com Dead Combo e B Fachada, e teve nomes como Noiserv, Linda Martíni ou Sensible Soccers, ao longo dos anos.

As atuações em Barcelona inserem-se no Barcelona Áccio Musical e vão decorrer no dia 20 de setembro, na Praça Joan Coromnes, seguindo-se o Independance Club, no dia 21, na capital espanhola.

