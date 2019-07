Sapatilhas Nike raras inspiradas em “Regresso ao Futuro” foram leiloadas por 393 mil euros

Um par de sapatilhas Nike “Moon Shoes”, um modelo raro inspirado no segundo filme de “Regresso ao Futuro” para os testes olímpicos dos Estados Unidos, em 1972, foram leiloados esta terça-feira por 437,5 mil dólares, o equivalente a quase 393 mil euros. Estas sapatilhas estiveram entre as primeiras vendidas pela Nike e foram concebidas por Bill Bowerman, cofundador da marca e treinador de atletismo. A licitação das “Moon Shoes” foi a mais elevada do leilão da Sotheby’s, o primeiro da companhia dedicado à venda de ténis.

Segundo o The Guardian, que noticiou a venda, as sapatilhas foram compradas por Miles Nadal, um investidor canadiano que coleciona automóveis. Além das Nike “Moon Shoes”, Miles Nadal gastou outros 850 mil dólares (cerca de 763 mil euros) nos outros 99 pares de sapatilhas raros ou pertencentes a coleções limitadas, que estavam para licitação. Foi ele o único comprador do leilão organizado pela Sotheby’s — mais habituada a vender obras de arte, sobretudo quadros — com a marca Stadium Goods.

Até agora, o valor mais alto pago num leilão por um par de ténis foi 190.373 dólares (cerca de 171 mil euros) — por umas Converse que Michael Jordan terá usado numa final de basquetebol, nos Jogos Olímpicos de 1984. Agora, essas históricas sapatilhas foram ultrapassadas pelas “Moon Shoes” da Nike, um modelo fabricado à mão, do qual existem apenas 12 pares. Este é provavelmente o único do mundo que nunca foi usado.

Em declarações aos jornalistas depois do leilão, Miles Nadal comentou: “Acho que a cultura e o colecionar de ténis estão à beira de um momento de fuga. Estes são artefactos verdadeiramente históricos para o desporto e para a cultura pop“.

