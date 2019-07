Sérgio Conceição terá dispensado Danilo do estágio do FC Porto, dragões invocam “assuntos pessoais”

Sérgio Conceição terá dado ordem de expulsão a Danilo Pereira no final do estágio do FC Porto no Algarve, de acordo com o que avança o Record. Já os dragões alegam que o jogador saiu para tratar de “assuntos pessoais”, garantindo a presença do internacional português no próximo treino da equipa que se vai realizar esta quinta-feira no Olival.

De acordo com o jornal, o problema terá ocorrido ainda no domingo à noite, após a vitória do FC Porto na fina da Copa Ibérica frente ao Getafe, já no hotel. Alguns jogadores terão tentado acalmar os ânimos mas o técnico azul e branco terá indicado a saída ao médio por causa do sucedido. Uma das fontes contactadas pelo Observador garantiu que não houve nada de especial nessa noite no hotel, outra levantou a possibilidade de tudo estar ligado com uma eventual proposta que estará a chegar pelo jogador.

De referir que o FC Porto terminou esta quarta-feira o estágio que realizou desde a semana passada no Algarve, com um último jogo treino à porta fechada com o Farense e nova vitória, desta vez por 4-2 com golos de Fernando Andrade (27′), Fábio Silva (35′), Nakajima (70′) e Madi Queta (72′). Mbaye, Saravia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tomás Esteves, Galeno, Otávio, Bruno Costa, Fernando Andrade, Aboubakar e Fábio Silva fizeram parte das opções iniciais de Sérgio Conceição, tendo ainda jogado Vaná, Alex Telles, Manafá, Marcano, Pepe, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Corona, Luis Díaz, Madi Queta, Nakajima, e Zé Luís.

