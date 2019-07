Um em cada três empregos que estão a ser criados para jovens paga o salário mínimo

Trinta por cento dos jovens com menos de 25 anos de idade ganhava, em abril, o salário mínimo nacional, uma ligeira redução face aos 36% de abril de 2018. Além disso, dos 17 mil novos empregos criados nos primeiros quatro meses do ano nessa faixa etária, 32,3% (5,5 mil) pagam o mínimo, ou seja, 600 euros mensais, segundo relatório “Salário Mínimo Nacional – 45 anos depois”, do Ministério do Trabalho, apresentado esta quarta-feira.

“A análise da proporção de trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo por grupo etário revela que, entre os jovens com menos de 25 anos, a proporção de trabalhadores com salários iguais ao Salário Mínimo Nacional no 1º trimestre de 2019 se manteve próxima dos 30%”, lê-se no documento.

O valor desce para os 23,6% no segmento dos jovens adultos (25‐29 anos).

Já nos trabalhadores com mais de 30 anos registou‐se uma quebra de 0,6 p.p., de 22,4% para 21,8%.

Na mesma linha, e também tendo em conta as variações homólogas do emprego nos primeiros quatro meses de 2019, dos cerca de 17 mil empregos criados no grupo etário abaixo dos 25 anos, poucos menos de 5,5 mil (32,3%) são remunerados pelo salário mínimo.

Segundo o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, o facto de a incidência do salário mínimo ser maior nos jovens prende-se com o facto de esta faixa etária estar a iniciar-se agora no mercado de trabalho.

