Vem aí uma nova onda de calor e Bordéus já atingiu um novo recorde nacional de temperatura

Lembra-se da onda de calor que atingiu a Europa há umas semanas e deixou de fora Portugal? Aquela que fez vários países atingirem temperaturas recorde e levou milhares de pessoas a tomar banho em frente à Torre Eiffel? Pois bem, uma segunda onda de calor está a chegar e as altas temperaturas já se fizeram notar esta terça-feira. A cidade francesa de Bordéus chegou aos 41.2º C — destronando um recorde que durava desde 2003.

De acordo com a BBC, países como Alemanha, Holanda e Bélgica estão na pole position para ultrapassar recordes nacionais de temperatura. Pelos lados da França, os termómetros podem ultrapassar os 40º C e todo o território está em alerta laranja. Neste país — onde está a decorrer a última semana da Volta à França — os ciclistas terão à disposição banhos de gelo e mais garrafas de água.

A Bélgica emitiu um nunca antes visto alerta vermelho em todo o país e a Espanha — onde morreram duas pessoas na última onda de calor — emitiu um alerta vermelho para a região de Saragoça. Também o Reino Unido e a Holanda se estão a preparar para o calor.

Em Portugal, as temperaturas não deverão subir tanto. Évora, Beja e Castelo Branco deverão ser as zonas mais quentes do país, com máximas a rondar os 35º C. Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê ainda aguaceiros para o norte do país na quinta-feira.

Ainda de acordo com o IPMA, e até ao fim do mês, o risco de incêndio mantém-se no nível mais alto em vários distritos de Portugal.

