A incrível galáxia em espiral que a constelação Ursa Maior “esconde”

NGC 2985. Não lhe diz nada? A partir desta quinta-feira dirá. A imagem foi divulgada pela Nasa e promete conquistar até os menos permeáveis à astronomia. NGC 2985 é o nome da galáxia em espiral fotografada pelo telescópio Hubble. Há uma “simetria quase perfeita” na galáxia que demonstra bem a complexidade da NGC 2985, acrescenta a agência espacial.

#HubbleFriday The near-perfect symmetry on display here reveals the incredible complexity of galaxy NGC2985. Multiple spiral arms widen as they whirl outward from the galaxy’s bright core, slowly fading until they disappear into the emptiness of space: https://t.co/wrms4WeSpi pic.twitter.com/zm86q8V1jR

— Hubble (@NASAHubble) July 19, 2019