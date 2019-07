A4 cortada na zona de Paredes no sentido Porto/Amarante

A Autoestrada 4 (A4) está cortada desde as 14h40, no quilómetro 30, na localidade de Baltar, Paredes, no sentido Porto/Amarante, na sequência de um despiste de um veículo pesado de mercadorias, disse à Agência Lusa fonte da Brisa.

Durante o acidente, que não causou feridos, o veículo que circulava sem carga tombou e encontra-se atravessado na estrada, situação que, segundo fonte da GNR, “tornou impossível a circulação automóvel”.

Segundo a fonte da Brisa, o trânsito que segue na direção Porto/Amarante está a ser desviado no quilómetro 26 na saída para Baltar. Os condutores podem também usar as saídas 9/Braga (A41/A43 – quilómetro 21) ou 9/Campo (Nacional 15, ao quilómetro 20) como alternativa, informou ainda a concessionária.

A fonte da GNR adiantou à Lusa, pelas 15h30, que os “trabalhos de recuperação da posição do veículo se deverão estender por várias horas”.

