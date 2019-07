Adolescente morre afogado na praia fluvial do Azibo em Macedo de Cavaleiros

Um jovem de 14 anos morreu esta quinta-feira afogado na praia fluvial do Azibo, no concelho de Macedo de Cavaleiros, disse à Agência Lusa fonte da GNR de Bragança.

Cerca das 18h30 foi dado o alerta do desaparecimento de um adolescente, que estava com amigos naquela praia fluvial, nas margens da barragem do Azibo. O corpo foi encontrado cerca de uma hora e meia depois. De acordo com a GNR de Bragança, ainda foram feitas manobras de tentativa de reanimação do jovem no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança disse à Lusa que no local estiveram 17 operacionais apoiados por cinco viaturas e um bote.

Continuar a ler