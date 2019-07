Ativista Greta Thunberg participa na nova música da banda The 1975

A banda britânica ‘The 1975’ vai incluir no seu novo álbum palavras lidas pela ativista sueca Greta Thunberg, que reivindica a necessidade de “atuar com emergência” para travar a crise climática.

“Estamos no início de uma crise climática e ecológica e necessitamos de chamá-la pelo seu nome – uma emergência”, diz Greta Thunberg na mais recente música da banda, divulgada esta quinta-feira no Youtube.

A ativista, que se converteu numa das vozes líderes no debate sobre o clima, está “agradecida” por ter lançado um tema com a banda de Manchester pois esta é uma oportunidade de enviar uma mensagem a um novo público, de uma forma inovadora, disse Thunberg aos média britânicos.

O tema vai abrir o próximo álbum da banda, ‘Notes on a Conditional Form’, cujas receitas irão reverter a favor do movimento social ‘Extinction Rebellion’, que tem como objetivo exercer influência sobre o Governo do Reino Unido e as políticas ambientais globais.

New track from @the1975 out today and I’m in it! So happy to collaborate with these great people. All our income from this track titled The 1975 – which will be the opening track on their upcoming album – will go to #ExtinctionRebellion Time to rebel! https://t.co/Pyk4PNbMDl pic.twitter.com/gYfWHyVSwL

