Combustíveis. Sindicato diz que motoristas não farão cargas e descargas nos serviços mínimos

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas afirma que os seus associados não vão realizar cargas e descargas de combustível na prestação dos serviços mínimos que vieram a ser definidos pelo Governo para a greve agendada para começar no próximo dia 12 de agosto.

Esta posição estende-se ao trabalho suplementar, que segundo o SNMP, também não deverá ser prestado no quadro dos serviços mínimos e ficou inscrita na ata da reunião que se realizou esta quarta-feira nas instalações da Direção Geral do Emprego e Trabalho que não conseguiu obter um acordo entre sindicatos e empresas quando ao nível de serviços mínimos a efetuar para assegurar um nível de abastecimento de combustíveis que não ponha em causa o funcionamento da economia.

Na ata desta reunião, consultada pelo Observador, o SNMP esclarece que “em face das declarações proferidas veio o SNMP reagir, não aceitando a proposta apresentada pelas associações de empresas, adiantando que não será realizado trabalho suplementar e que apenas serão cumpridas as funções de motorista, isto é, não efetuarão cargas nem descargas”.

Esta postura, que foi acompanhada pelo sindicato independente de mercadoras, a ser seguida significa na prática que os serviços mínimos não vão cumprir o objetivo pretendido de permitir o abastecimento, uma vez que o combustível ficará no camião na tanque e não haverá descarga para o posto ou para o armazém de um cliente. Isto porque nas bombas não há ninguém qualificado e com o know-how para o fazer. Será uma espécie de “greve de zelo” aos serviços mínimos, no mínimo. E pode até configurar um incumprimento que justifique a requisição civil.

Esta posição, sabe o Observador, apanhou de surpresa os presentes nesta reunião no Ministério do Trabalho e Segurança Social e está a preocupar empresas e Governo, tendo sido manifestado ao Executivo a necessidade de definir serviços mínimos que incluam expressamente as operações de cargas e descargas de produto.

A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da ANTRAM (Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias) que adianta que esta declaração surgiu depois da associação das empresas de transporte ter manifestado a sua indisponibilidade para ir mais longe nos aumentos de subsídio para 2020 que ficaram acordados no protocolo de maio. Para além de qualificar de “socialmente irresponsável”, a proposta de 25% de abastecimento da rede apresentada pelo SNMP (a ANTRAM queria 70%).

A mesma fonte diz que as cargas e descargas fazem parte da operação dos motoristas de materiais perigosos e lembra que até ficou previsto o pagamento de um novo subsídio de risco para compensar o manuseamento por parte dos condutores destas matérias perigosas. Fonte oficial da ANTRAM adianta que a carga e descarga do produto faz parte do contrato coletivo de trabalho destes condutores, e da certificação específica que recebem face a outros motoristas. Se esta parte do trabalho não for efetuada, as empresas de transporte não estão a cumprir os contratos de fornecimento com os seus clientes e serão penalizadas por isso. E se isso acontecer, acrescenta, haverá lugar a processos disciplinares.

A mesma fonte refere que o boicote ao trabalho suplementar também dificultará o cumprimento de serviços mínimos, dando como exemplo a eventualidade de terminar o turno normal de trabalho de um condutor que esteja a 20 minutos do destino do combustível.

Depois do acordo falhado para a definição de serviços mínimos cabe ao Governo definir a sua dimensão para áreas geográficas, bem como para a rede postos de emergência, a REPA, que foi atualizada, incluindo agora mais de 300 postos para o abastecimento ao público, o que representa cerca de 10% da rede nacional. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, já afirmou que esses serviços serão “satisfatórios”, sem revelar a sua dimensão.

Reservas de emergência disponíveis, mas não se sabe como chegarão às bombas

A semana tem sido marcada por várias reuniões que envolvem o Governo, mas também os operadores do setor que estão a preparar tudo para minimizar os efeitos desta nova paralisação. A antecipação de abastecimento pedida pelo ministro aos condutores, será também acompanhada de um reforço preventivo do armazenamento disponível nas bombas e clientes diretos. No entanto, esta capacidade continua a ser limitada. E isso não mudou desde a última paralisação em abril.

Outra das medidas anunciadas foi a prontidão para o uso das reservas estratégicas de Portugal por parte da ENSE (Entidade Nacional do Setor Energético). No entanto, esta disponibilidade não terá grande efeito na resolução do problema criado pela greve, porque não está em causa a falta de produto, mas sim de meios de transporte para o levar onde ele é preciso e onde estão os consumidores, ou seja, nas bombas de gasolina e nos grandes clientes diretos como as empresas de transportes. E sobre essa parte a ENSE não prestou qualquer esclarecimento adicional, quando questionada pelo Observador.

As reservas estratégicas servem para 90 dias de consumo, em quantidades normais de procura. No entanto, apenas uma parte dessas reservas é composta por produtos refinados prontos a usar, como o gasóleo e a gasolina. Outra parte, provavelmente a maior, é constituída por petróleo que tem de ser processado.

Continuar a ler