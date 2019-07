Défice atinge 536 milhões de euros no primeiro semestre

O défice das contas públicas atingiu 536 milhões de euros no primeiro semestre, menos 2.117 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado. Uma evolução justificada pelo comportamento da receita fiscal, que cresce 7,6%, mas também por fatores extraordinários.

O Ministério das Finanças informa, no comunicado que antecede o boletim de execução orçamental, que a receita com IVA aumentou 9,3% face ao mesmo período do ano passado, a do IRS 3,7% e a do ISP 11,2%. O governo atribui estes aumentos sobretudo ao “bom desempenho da economia”.

Do lado da despesa, há um acréscimo de 1,5%. Destaque para a despesa com salários, que aumentou 4,3%, “refletindo o descongelamento das carreiras”. O Ministério das Finanças sublinha que os aumentos relativos a salários de professores (3,6%) e profissionais de saúde (5,4%) são “mais elevados do que nos restantes sectores” da administração pública. A evolução da despesa é também justificada pelos gastos com prestações sociais, que subiram 5,1%.

Há, no entanto, fatores excecionais que também ajudam a explicar a melhoria face ao ano passado, num total de 602 milhões de euros: foram gastos mais 306 milhões de euros em 2018 com juros de contratos swap; houve um alargamento do prazo de pagamento de impostos relativos ao ano passado, com um impacto positivo na receita deste ano em 291 milhões de euros (no imposto sobre produtos petrolíferos e no imposto do tabaco); e há diferenças no pagamento de dívidas vencidas do Serviço Nacional de Saúde — menos 162 milhões de euros do que em 2018. Em sentido contrário, também foram antecipados os duodécimos da contribuição financeira para a União Europeia, agravaram o défice em 157 milhões de euros.

