Engenhos explosivos encontrados num caixote do lixo em Coina, Setúbal

Engenhos explosivos foram encontrados esta quinta-feira num caixote do lixo em Coina, no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, confirmou ao Observador Hélder Barros, tenente-coronel, porta-voz da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a GNR recebeu um alerta para uma “pequena explosão”, cerca das 11 horas, ocorrida no caixote do lixo e deslocou para o local uma equipa de inativação de explosivos da GNR para “avaliar se ainda há algum perigo”.

O efetivo do posto da GNR de Coina está no local para “garantir o isolamento da área” até que sejam dadas “garantias que está segura”.

