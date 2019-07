Fogo volta a lavrar em Ninho do Açor e Sobral do Campo. Mais de 200 bombeiros mobilizados

Mais de 200 bombeiros combatem neste momento um incêndio nas localidades de Ninho do Açor e Sobral do Campo, em Castelo Branco, depois de um reacendimento que ocorreu por volta das 15h30 desta quinta-feira, confirmou o Observador junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco. Os operacionais estão a ser apoiados por 62 viaturas e quatro meios aéreos.

O incêndio tem uma frente ativa e não há, para já, informação sobre estradas cortadas. O fogo, recorde-se, foi dado como dominado durante a noite desta quarta-feira.

(Em atualização)

Continuar a ler