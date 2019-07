Incêndio em fábrica de madeiras em Arcos de Valdevez. Explosão e creche em risco

O incêndio que deflagrou na noite desta quarta-feira numa fábrica de madeiras na zona industrial de Padreiro, Arcos de Valdevez, está contido, mas ainda não dominado, disse o primeiro comandante operacional distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues. Testemunhas no local falam em explosão e numa creche que está em risco.Estão 135 bombeiros no local, apoiados por mais de 30 viaturas.

Aos jornalistas, o responsável pelo posto de comando instalado naquela zona industrial adiantou que as chamas lavram ainda “com muita intensidade” e que vão ser necessárias “algumas horas de trabalho moroso”. Não há para já registo de feridos.

A ARCOS TV, televisão local, transmitiu imagens do local em direto no Facebook.

Incêndio em carpintaria na zona industrial de PedreiroArcos de Valdevez! Posted by Arcos TV on Wednesday, July 24, 2019

Sobre este incêndio, que deflagrou cerca das 20h50, Marco Domingues explicou que a prioridade é a proteção dos edifícios contíguos, que não foram afetados, que a fábrica de madeiras atingida apresenta “muita carga combustível” e “não há meios de combate dentro da fábrica porque não é compatível”.

O comandante revelou também que, por volta das 23h00, combatiam as chamas 84 operacionais apoiados por 30 veículos, quatro dos quais plataformas de grande capacidade, tendo sido solicitado ainda reforço de meios ao distrito de Braga.

Questionado sobre a eventual propagação das chamas à creche da zona industrial de Padreiro, Marco Domingues rejeitou essa possibilidade, reforçando que a prioridade é a proteção de “todo o edificado da envolvente”.

De momento a própria fábrica é a única afetada. Dadas as altas temperaturas, alguns edifícios poderão sofrer danos, mas de momento está tudo salvaguardado”, afirmou Marco Domingues.

Sobre a ocorrência de alguns rebentamentos, disse não serem “alarmantes”, garantindo ser “natural que venham a ocorrer outros por poderem ainda existir no interior da fábrica alguns recipientes”.

