José Eduardo Moniz sai da TVI para a Plural Entertainment

O primeiro mês de Luís Cabral na frente da Media Capital tem sido marcado por várias mudanças na TVI. Felipa Garnel, por exemplo, substituiu Bruno Santos e é agora a diretora de programas do canal. Da estação de Queluz de Baixo há também a informação, avançada pelo Correio da Manhã, que José Eduardo Moniz — há vários anos consultor de Conteúdos de Entretenimento e Ficção do canal — se mudou para os estúdios da Plural Entertainment, na Quinta dos Melos, em Bucelas.

No início do mês Flávio Ricco, colunista do portal de notícias brasileiro UOL, afirmava que José Eduardo Moniz era uma das opções para assumir um cargo na TV Bandeirantes, no Brasil.

Ainda que não tenha havido qualquer confirmação oficial desta mudança para o Brasil, José Eduardo Moniz está neste momento a trabalhar na Plural, a produtora de novelas e conteúdos de entretenimento da Media Capital, proprietária da TVI.

