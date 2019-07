Juíza Clara Sottomayor renuncia às funções no Tribunal Constitucional

A juíza-conselheira Clara Sottomayor, eleita juíza do Tribunal Constitucional (TC) em 2016, anunciou esta quinta-feira a renúncia às suas funções naquela instituição. Os motivos da renúncia — que ocorre dois anos e cinco dias depois da sua entrada no Palácio Rattoon — não foram esclarecidos.

Em 25 de julho de 2019, a Juíza Conselheira Maria Clara Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor apresentou a renúncia às suas funções de Juíza do Tribunal Constitucional”, lê-se no comunicado oficial publicado no site do TC.